الزراعة: تعاقد مع مصنع محلي لإنتاج الأسمدة لتوفير 25 ألف طن





قال وزير الزراعة والغابات المكلف ، د. أبوبكر عمر البشرى، إن البلاد تستورد كميات كبيرة من الأسمدة تكلف الكثير من .العملة الصعبة.

وأكد الوزير لدى زيارته لمصنع “طلائع للأسمدة ” بالخرطوم، برفقة مدير عام البنك الزراعي محمد آدم، أن وجود المصنع بالسودان يقلل الكثير من التكلفة مشيرًا إلى تطابق المواصفات وأن المصنع ينتج الأسمدة الكيميائية بكل أنواعها السائل والمسحوق .

ونوه الوزير أن البنك الزراعي تعاقد مع المصنع لإنتاج 25 ألف طن من سماد الداب، وبشر بأن مشكلة استيراد الأسمدة بطريقها للحل.

من جانبه قدم رئيس مجلس الإدارة لمصنع الطلائع للأسمدة حسن عبدالظاهر شرحًا عن المهام التي يقوم بها المصنع.

وقال إن المصنع شراكة مع منظومة الصناعات الدفاعية وينتج الأسمدة المحببة بطاقة تبلغ أربعة آلاف وخمسمائة طن في الشهر وينتج مصنع بحري300 طن في الشهر سائل ومسحوق مبديًا استعداد المصنع للتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالزراعة في البلاد.

صحيفة السوداني