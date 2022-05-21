للعناية بالبشرة صيفًا.. 5 أغذية غنية بالكولاجين





في فصل الصيف، يعاني البعض من شحوب للبشرة أو اسمرارها أو ظهور حب الشباب والبثور بسبب الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبهما من عرق، وجميعها عوامل تؤدي إلى تسريع عملية شيخوخة البشرة، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع NDTV.

يوضح التقرير أن هذا هو السبب في أن خبراء الصحة ينصحون بشرب جالونات من الماء للحفاظ على توازن الماء في أجسامنا، إلا أن مجرد شرب الماء لا يكفي للحصول على بشرة صحية، إذ تحتاج أيضًا إلى بروتين يسمى الكولاجين، الذي يتواجد في العظام والمفاصل والدم والعضلات والغضاريف. يشكل الكولاجين، الذي يعد أهم بروتين لبشرة ذات مظهر صحي ويمنحها المرونة والقوة، ثلث بروتين الجسم الكلي. لكن يبدأ إنتاج الكولاجين في التباطؤ مع التقدم في العمر.

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