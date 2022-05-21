رونالدو يغيب عن مانشستر يونايتد في ختام الموسم





ذكرت تقارير بريطانية، اليوم السبت، أن كريستيانو رونالدو سيغيب عن مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، بسبب إصابة في الفخذ.

ويتصدر رونالدو، الذي غاب عن مباريات في يناير ومارس بسبب مشاكل في الفخذ، قائمة هدافي يونايتد هذا الموسم برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز السابع ويحتاج إلى الفوز على بالاس ليضمن مكانه في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وستكون مباراة الأحد الأخيرة ليونايتد بقيادة رالف رانغنيك كمدرب مؤقت، مع تعيين إريك تن هاج لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

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