منها تجهيز حقيبة السكري.. نصائح طبية لمرضى السكري





وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم (السبت)، عدة نصائح طبية لمرضى السكري للحفاظ على صحتهم.

ونصحت “صحة الرياض” باتخاذ عدة إجراءات، منها مقابلة الطبيب الخاص لأخذ تقرير عن الحالة الصحية واستشارته قبل السفر، وزيارة اختصاصي التغذية للتعرف على النظام الغذائي الملائم. وأوضحت أنه يجب تجهيز حقيبة السكري وتحتوي على كميات كافية من الأدوية، سواء أكانت الأقراص الخافضة للسكر أو حُقن الأنسولين، وحافظة ثلج صغيرة “ترمس” لحفظها، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة.

مزمز