مدير عام البنك الزراعي السوداني: هذه أوّل خطوة اتّخذتها بعد تسلّم مهامي





يقول مدير عام البنك الزراعي السوداني إنّه تسلّم مهامه قبل أسبوعٍ، وأوّل خطوة اتّخذها هو الإعلان عن السياسة التمويلية للبنك للموسم الصيفي وتمّت مراعاة عدم إلزامية التأمين الزراعي لمنح التمويل مراعاة لظروف المزراعين.

أعلن البنك الزراعي السوداني، عن عدم تقديمه لأيّ طلبٍ بشأن سلفية بمبلغ 200 مليار لتغذية الحساب من شركات الدعم السريع بهدف شراء القمح من المنتجين.

وقال مدير عام البنك الزراعي السوداني محمد آدم عبد الكريم، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّ سلطاته لا تمنحه اتخاذ مثل هذا القرار بمفرده لجهة أنّ البنك مملوك لوزارة المالية والبنك المركزي.

وأضاف”وزارة المالية هي منوط بها اتّخاذ مثل هذه القرارات،والبنك الزراعي جسم تنفيذي فقط”.

باج نيوز