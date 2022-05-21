مبابي يطلق رسالته الأولى بعد التجديد لباريس





علق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان على تجديد عقده مع النادي الفرنسي حتى صيف 2025.

وقال مبابي في كلمة بحضور رئيس النادي ناصر الخليفي أمام الجماهير في ملعب حديقة الأمراء “سعيد بمواصلة المغامرة، سعيد بالبقاء في مدينة باريس، والبقاء في فرنسا، والاستمرار مع سان جيرمان، الذي أعتبره بمثابة بيتي”.

وأضاف كيليان “أتمنى مواصلة الأداء بشكل مميز، والفوز بالألقاب مع الفريق، أشكركم جميعا”.

ونشر باريس سان جيرمان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو لكيليان مبابي أعلى ستاد حديقة الأمراء، يقول فيه “التاريخ سيكتب هنا، سأبقى في باريس”.

جدير بالذكر، أن اسم مبابي ارتبط كثيرا بريال مدريد على مدار الموسمين الماضيين، قبل أن يتمكن باريس سان جيرمان من تجديد عقده.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية، أن مبابي سيتقاضى 100 مليون يورو عن كل موسم في عقده الجديد.

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