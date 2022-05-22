استعدادا للتصفيات الافريقية المنتخب الوطني في معسكر مقفول بمدينة جياد





وصلت الى مدينة جياد الصناعية يوم السبت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (صقور الجديان) ، برئاسة النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم ، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الأستاذ أسامة عطا المنان حسن وذلك لإقامة معسكر إعدادي مقفول علي نفقة وضيافة مدينة جياد الصناعية تأهبا وإستعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023م بساحل العاج والتي يستهلها المنتخب بمواجهة موريتانيا في الرابع من يونيو 2022م بنواكشوط ، ثم يواجه نظيره منتخب الكنغو الديموقراطية يوم الثامن من نفس الشهر بالخرطوم.

ورافق المنتخب للمعسكر بجانب رئيس اللجنة كل من الأستاذ معتز محمد لطيف الشاعر نائب رئيس الإتحاد رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء ، مولانا محمد سليمان حلفا عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات بالإضافة الى عضو مجلس الإدارة المشرف العام للمنتخب الدكتور ابو بكر أحمد علي، والجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين وقع عليهم الإختيار .

وكان في إستقبال المنتخب بمدينة جياد الصناعية الدكتور محمد طاهر مدير الإمداد ، والكابتن الفاضل حسن أبو شنب ، مدير المكتب التنفيذي ، والأستاذ وديع أحمد ، مدير فندق مدينة جياد الصناعية ، بجانب منظمات المجتمع المدني بجياد وعلي رأسها لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير وطلاب المدارس والفرق الرياضية بجياد.

ورحب الدكتور محمد طاهر مدير الإمداد والكابتن الفاضل أبو شنب بالمنتخب الوطني في مدينة جياد الصناعية واوضحا ان وجود المنتخب الوطني في جياد تأكيد علي تفاعل الجميع ورغبتهم في ظهوره المشرف في استحقاقاته المنتظرة ، وأكدا بأن الواجب الوطني هو ما دفعهم للمبادرة بإستقبال المنتخب الوطني وهو يقيم فترته الإعدادية قبل مواجهته لموريتانيا والكنغو الديمقراطية، مؤكدين حرصهم واستعدادهم في المدينة علي إنجاح معكسر المنتخب الوطني وتذليل كافة العقبات التي تعترضهم ، مع توفير كل المطلوبات من فندق ،للإقامة والملاعب للتدريبات وصالات رياضية لتنفيذ برنامج الإعداد وقاعات للمحاضرات وأماكن للترفيه.

وتمني طاهر و أبو شنب التوفيق والنجاح لصقور الجديان وطالبا اللاعبين والجهاز الفني بالإستفادة من فترة المعسكر ، وإنجاح البرنامج الإعدادي لصقور الجديان مشيرين لسعادتهم الكبيرة بتواجد منتخب السودان في مدينة جياد الصناعية لتحقيق حلم القاعدة الرياضية ببلوغ النهائيات الإفريقية للمرة الثانية علي التوالي.

من جهته أشاد النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم ، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، الأستاذ أسامة عطا المنان بأسرة مدينة جياد الصناعية لحسن الإستقبال وكرم الضيافة ومبادرتهم بإستضافة المعسكر التحضيري الداخلي للمنتخب الوطني إستعدادا لخوض غمار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتحضيرات الجيدة والترتيبات المتميزة التي قامت بها لإنجاح المعسكر وتوفير أقصي درجات الراحة للاعبين الأمر الذي يشير لنجاح المعسكر.

وحيا النائب الأول لرئيس الإتحاد أهالي مدينة جياد الصناعية والمسئولين فيها لإلتقاطهم قفاز المبادرة بتنظيم تجمع داخلي للمنتخب الوطني قبيل مواجهتي موريتانيا والكنغو الديمقراطية لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لساحل العاج 2023م وتكفلهم بكافة نفقاته تأكيدا علي إهتمام المؤسسات الوطنية بمنتخب بلادهم ، وقال جياد شركة صاحبة مبادرات كبيرة في الرياضة عموما وكرة القدم والمنتخبات الوطنية خصوصا وشراكتنا معها ستصب لصالح المنتخبات الوطنية وأشاد بالترتيبات التي قامت بها الشركة لإنجاح المعسكر.

وتقرر أن يكتفي المنتخب اليوم بتدريبات الصالة والإستطالات وحمام الثلج ويخلد للراحة علي أن يستأنف إعداده مساء غد الأحد 22 مايو 2022م بمران يعمل من خلاله الجهاز الفني علي تنفيذ برنامجه الإعدادي لمواجهتي موريتانيا والكنغو

وأشاد المدير الفني للمنتخب الكابتن برهان تية بأجواء المعسكر وقال التحضيرات والترتيبات من قبل شركة جياد الصناعية جيدة والأجواء محفزة للإعداد ، مشيدا بلاعبي المنتخب الذين إنتظموا في المعسكر ، وأشار الي ان إبعاد بعض اللاعبين من مواجهتي موريتانيا والكنغو الديمقراطية جاء بسبب الإصابة علي رأسهم محمد الرشيد والجزولي نوح وإرنق والسماني الصاوي وتم إضافة سليم برشاوي من الأمل عطبرة ووليد الشعلة وعثمان ميسي من الهلال الخرطوم .

وأضاف كل العناصر الموجودة في معسكر جياد في قمة الجاهزية البدنية لتنفيذ المعسكر الإعدادي وخوض المباريات المنتظرة ، ذاكرا بأن الجهاز الفني سيعمل علي الإستفادة من فترة المعسكر وتجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة ، كاشفا عن سعي الإتحاد ولجنة المنتخبات الوطنية والجهاز الفني لأداء مباراة ودية قبل السفر لنواكشوط بعد إعتذار منتخب جنوب السودان عن آداء المباراتين الوديتين اللتين كان ينوي المنتخب أدائهما يومي 25 و28 مايو 2022م بسبب قيام معسكره بالمغرب ، وأضاف سنكثف الإتصالات مع جميع المنتخبات من أجل خوض مباريات ودية قبل التوجه لنواكشوط.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني ياسر الجعلي إن المنتخب سيبدأ تدريباته مساء غد الأحد حسب البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني ، مؤكدا حرص الجهاز الإداري علي تهيئة أجواء مثالية للاعبين وجهازهم الفني وشكر مدينة جياد الصناعية علي الترتيبات الجيدة للمعسكر.

الخرطوم 21-5-2022 (سونا)