الهلال يرتاح لعشرة أيام ومغادرة الأجانب





منح الطاقم الفني للهلال بقيادة البرتغالي “جواو موتا”، الفريق الأول بنادي الهلال، راحة من التدريبات لمدة عشرة أيام، وذلك بعد البرنامج الضاغط الذي تعرَّض له الفريق خلال الفترة الماضية التي أدى خلالها عدداً كبيراً من المباريات في فترة وجيزة وفي مدن وولايات مختلفة. واستغل الطاقم الفني للهلال فترة توقف منافسة الدوري الممتاز لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب استحقاقات المنتخب الوطني لإراحة لاعبيه ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصاً وأن الفريق لم يحصل على راحة إبان فترة منتصف الموسم بسبب ارتباطه بمباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وقتها.

ويستأنف الهلال تحضيراته في الأول من شهر يونيو المقبل، حيث غادر الخرطوم في الساعات الأولى من فجر أمس، الطاقم الفني بقيادة “جواو موتا”، وبقية معاونيه إلى البرتغال والبرازيل على أن يعودوا إلى الخرطوم في 30 من مايو الجاري، تمهيداً لاستئناف التحضيرات.

كما غادر لاعبو الهلال الأجانب “واتارا، سالمون بانقا وعبدول أجاجون” إلى بلدانهم لقضاء إجازة قصيرة فيما انضم المالاوي جيرالد فيري، إلى منتخب بلاده.

صحيفة الصيحة