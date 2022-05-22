استمرار الركود وضعف القوى الشرائية بالأسواق





تشهد أسواق العاصمه الخرطوم استقرارًا ملحوظًا عزاه بعض التجار لضعف الحركة الشرائية ووفرة كافة السلع وتراجع الطلب على السلع بكميات كبيرة . قال تاجر سلع بأمدرمان إبراهيم السر في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك استقرارًا ملحوظًا في أسعار كافة أصناف السلع بسبب الكساد وتراجع الطلب، أشار إلى وفرة في السلعة، مبينًا سعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلًا تراجعت من (19-20) إلى (18) الف جنيه لسعر الجملة أما سعر التجزئه (20) للجركانة أما سعر زيت صباح عبوة (4) وربع بسعر (6٫250) للجركانة وسعر الكرتونة (16) لترًا بسعر(25) ألف جنيه أما سعر السكر (24) ألف جنيه وكرتونة لبن مياسم(20) ألف جنيه.

وأكد تاجر سلع ببحري مأمون عوض استقرار ووفرة كافة أصناف السلع الاستهلاكية بالأسواق بسبب انخفاض أسعار العملات، متوقعًا المزيد من تراجع الأسعار، مبينًا أن سعر رطل زيت الفول استقر في(600) جنيه أما سعر الجركانة الكبيرة عبوة (36) رطلًا (19) ألف جنيه ، وسعر صابونة الغسيل الكبيرة (200) جنيه وكيلو دقيق سيقا (600) جنيه لافتًا لاستمرار الكساد بالأسواق وقال تاجر تجزئة بالخرطوم أبوبكر خالد إن تراجع أسعار العملات انعكس إيجابًا على تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، مبينًا أن سعر زيت صباح عبوة (1) لتر استقر في (1٫800)جنيه وجركانة الفول الكبيرة (18) ألف جنيه، متوقعًا المزيد من التراجع في أسعار السلع الاستهلاكية

وقال إن الغلاء وتدنى قيمة العملة انعكس على تراجع حجم الطلب فيما استقر سعر جوال السكر زنه(50) كيلو في (23) ألف جنيه و(10) كيلو (4) آلاف جنيه وشاي الغزالتين ( 1٫500) جنيه .

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني