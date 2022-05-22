ارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت وثبات في الحديد





كشفت جولة قامت بها المصادر ، في سوق السجانة أكبر تجمع لبيع مواد البناء والتشيد جنوبي العاصمة الخرطوم، عن ارتفاع طفيف في أسعار البناء والتشييد، خصوصاً الأسمنت، حيث سجل سعر طن أسمنت عطبرة بربر (131) ألف جنيه بدلاً من (130) ألف جنيه، بزيادة بلغت ألف جنيه، فيما استقر سعر طن الحديد في حدود (550) ألف جنيه.

وكشف صاحب محل لبيع مواد البناء بالسجانة، الطيب أحمد،لـ(الصحيفة) عن شبه توقف في حركة القوة الشرائية في السوق بسبب وجود إحجام من المواطنين عن الشراء، عازياً ذلك بسبب الغلاء في سلعتي الحديد والأسمنت الناتج من تصاعد سعر الصرف، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في البلاد، وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم من قبل حكومة تصريف الأعمال. وقلل التاجر من توقعاته بحدوث تراجع في أسعار مواد البناء والتشييد، لأنه مرتبط بسعر الدولار.

صحيفة الحراك السياسي