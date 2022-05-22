عمال شركة أرياب يُنظِّمون وقفة احتجاجية أمام المكاتب الإدارية





نظّم عمال شركة أرياب، وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام المكاتب الإدارية في حقل هساي بأرياب.

وقال عضو لجنة العاملين بالشركة المهندس أسامة عبد الرحمن، إن الاحتجاجات سببها ضعف الأجر الخاص بعلاوة التضخم، حيث تم اعتماد الزيادة السنوية للعلاوة بنسبة ١٠٪ رغم أن التضخم بحسب منشور البنك المركزي ٢٥٤٪.

وكشف أسامة أن العاملين نظموا اليوم، وقفة احتجاجية وسلموا مذكرة مطلبية لمدير الحقل تضمنت ثلاثة مطالب أساسية وهي مراجعة نسبة زيادة علاوة التضخم ومراجعة الهيكل المجاز مؤخراً وإقالة المسؤولين من إدارة الموارد البشرية بوصفهم السبب في إهدار حقوق العاملين.

وأوضح أن المذكرة أمهلت الإدارة ٤٨ ساعة للرد على المطالب وسيعقبها تصعيد حال تجاهلت الإدارة للمطالب يتمثل في تتريس الشركة وإيقاف العمل بعد المُهلة المحددة.

صحيفة السوداني