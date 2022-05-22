ريال مدريد يتراجع عن إصدار بيان حول صفقة مبابي تعرف على السبب؟





كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد تراجع عن إصدار بيان بشأن صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وفشلت جهود ريال مدريد في محاولة ضم مبابي خلال الموسم الحالي، بعد إعلان اللاعب الفرنسي تجديد تعاقده مع سان جيرمان حتى صيف 2025، أمس السبت.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن مبابي توقف عن التواصل مع مسوؤلي ريال مدريد في الأيام الأخيرة، بالتالي شعرت إدارة الملكي أن اللاعب الفرنسي في طريقه للبقاء في “حديقة الأمراء”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان على وشك إصدار بيان رسمي، يوم الجمعة الماضي، لإعلان الانسحاب من صفقة مبابي، بسبب غضب الرئيس فلورنتينو بيريز من اللاعب الفرنسي الذي اعتبر الأخير أنه لا يحترم النادي الملكي.

وأراد فلورنتينو بيريز من البيان أن يوضح أن ريال مدريد فوق الجميع، وأن النادي أكبر من كيليان مبابي.

وذكرت الصحيفة أن بيريز تراجع عن إصدار البيان، على أمل تمسك مبابي بموقفه في الانتقال إلى ريال مدريد.

البيان