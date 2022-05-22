المريسل يهاجم اللاعب حمد الله بسبب الهلال





طالب الإعلامي عبد العزيز المريسل، المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، باستبعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله من مباراة الهلال.

وقال عبد العزيز المريسل، إن مدرب الاتحاد يفضل إشراك كل من البرازيليين إيجور كورنادو ورومارينيو معًا في خط الهجوم، لكن حمد الله، له كلمة قوية، لذا يشارك عنوة، مبينا:”كن قوياً.. أنت تريد رومارينيو مهاجم و كورنادو خلفه، اتخذ القرار القوي بوضع حمدلله في الدكة”.

وأشار: “لكن حمدلله قوي و سيلعب مهاجم.. و ليس لك إلا أن تضع كورنادو في الدكة أو الطرف الأيسر”، لافتا: “فقط تذكر أن سعود عبدالحميد و ماريجا سيكونان في انتظاره.. و من هنا ستنتهي المباراة قبل أن تبدأ”. ويستعد الاتحاد لاستضافة الهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مساء غد الإثنين، ضمن الجولة 27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مزمز