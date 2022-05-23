الأهلي يقرر استمرار التصعيد ضد “الكاف” بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا





قرر مجلس إدارة النادي الأهلي استمرار متابعة الإجراءات القانونية التي قام النادي باتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الأفريقي عن تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وسيلعب الأهلي في ضيافة الوداد في المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 مايو أيار، بينما لجأ بطل أفريقيا لمحكمة التحكيم الرياضية لمحاولة نقل المباراة إلى ملعب محايد.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، استعرض كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، وجاء في مقدمتها إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة.

البيان