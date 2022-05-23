اتحاد الكرة يبحث متأخرات دعم الرعاية وملاحظات أندية الممتاز





التقى الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم المحامي مجدي شمس الدين بمكتبه بالمقر الرئيس للاتحاد بالخرطوم (2)، نائب رئيس المكتب التنفيذي لأندية الدرجة الممتازة فيصل دوسة.

وناقش اللقاء موضوع متأخرات دعم الرعاية، وتوصل الاجتماع إلى أن الموعد المحدّد مع الشركة الراعية يوم الخامس والعشرين من مايو 2022م، وأكد الأمين العام حرص الشركة على الإلتزام بالموعد المحدد.

واستمع الأمين العام، لبعض الملاحظات الواردة من الأندية بخصوص جدول المباريات للدوري الممتاز وكأس السودان.

ووعد الأمين العام بنقلها لتناقش في اجتماع لجنة المسابقات المحدد له يوم الثلاثاء 24 مايو 2022م، وأشاد الأمين العام بأندية الدرجة الممتازة وحرصها على تنفيذ البرامج رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد على مساعدة الاتحاد للأندية والتزامه بحل المشاكل التي تعترضها والحرص الكامل على دعمها.

ووصف الأمين العام، اللقاء بالناجح، وقال إن الاتحاد السوداني ظل في حالة حوار متواصل مع أندية الدرجة الممتازة يستمع لمشاكلها ويعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة، وأوضح أن شركة كابيتال بلو سبورتس الراعي الرسمي لأنشطة الدوري الممتاز حريصة على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه أندية الممتاز، وقال إن الأمانة العامة في حالة تواصل مستمر مع الشركة.

صحيفة الصيحة