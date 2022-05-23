تحقيق يكشف.. إضافة العطرون والباكنج بودر في (الحليب)





كشف تحقيق لـ(الصيحة)، عن حالات غش في الألبان التي توزع للمواطن داخل ولاية الخرطوم.

وقال أحد الموزعين بمنطقة أم درمان، إن هناك بعض ضعاف النفوس من الموزعين يقومون بإضافة الكربونات على الحليب للمحافظة عليه من التلف، مثل مادة “العطرون” التي تستخدم في حالة تغيير طعم الحليب، وأن هذه المادة تحافظ على طعمه، فضلاً عن أنه سريع الغليان ويعمل على توفير الغاز لأصحاب البقالات، بجانب إضافة مادة الباكنج بودر عند تغيير رائحة الحليب نتيجة لسوء التخزين والترحيل، ويمكن معرفة وجود تلك المادة من خلال الفقاعات على سطح الحليب.

صحيفة الصيحة