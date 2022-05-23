بعد التجديد.. مبابي يسخر من بنزيما ونجوم الريال





تهكم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على كريم بنزيما نجم ريال مدريد، ولاعبي في الفريق الإسباني.

وقال مبابي للصحفيين عقب مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين: “لقد رأيت جميع لاعبي ريال مدريد ينشرون عبر حساباتهم الرسمية منشورا يحمل رسالة (الخيانة)، وليس بنزيما فقط”.

وأضاف ضاحكا: “لا أحتاج للذهاب إلى مدرسة سان سير العسكرية، لأفهم أن هذه الرسائل تأتي بأوامر عليا”.

وتابع: “لا أريد المتاجرة بموضوع تجديد عقدي مع باريس، والمبالغة في ذلك، أعلم أن وسائل الإعلام كانت تتحدث عن العلاقة بين (كريم وكيليان)، لكن في المنتخب، نتحدث فقط على هامش وجبة العشاء”.

واستطرد: “لم نكن نتحدث عن ريال مدريد، لم أكن أرغب في فرض هذه الأشياء، وعندما نلتقي في المعسكر المقبل، إذا سألني بنزيما، سأشرح له أسباب قراري”.

وبشأن الغضب العارم لدى الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية في مدريد، رد كيليان: “لم أتفق مع أحد، بل ناقشنا ملامح العقود ثم اتخذت قراري، أتفهم خيبة الأمل، وأشكر جميع المنتمين لريال مدريد، لقد رحبوا بي كواحد منهم، أنا ممتن لهم فقط على كل الحب الذي قدموه لي”.

نداء الوطن

وواصل المهاجم الشاب: “لم أقل لا لريال مدريد، بل نعم لفرنسا ولمشروع باريس سان جيرمان الجديد، إنه نداء الوطن والعاصمة، كما كان من السابق لأوانه الرحيل مجانا”.

وبسؤاله هل عدم انتقاله إلى ريال مدريد يقلل من حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية؟ أجاب مبابي: “لا يمكن المقارنة بين باريس وريال مدريد، فالفريق الإسباني أقدم بكثير”.

واستدرك: “قواعد الكرة الذهبية تغيرت، ولم يعد النادي عاملا مؤثرا، بل يفوز أفضل لاعب بالجائزة”.

وأتم تصريحاته: “الأمر لم يعد كما كان، سيفوز بالكرة الذهبية من يبهر العين، ولا يهم أين يلعب، فإذا كان الأفضل، سيتوج بالجائزة”.

موقع كووورة