معتصم جعفر: اتحاد الكرة متمسك بإنهاء الموسم الرياضي (يوليو) القادم





أوضح رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم د. معتصم جعفر ، أن أتحاده يعتزم انهاء الموسم الرياضي في الوقت المحدد له مسبقا وهو يوليو القادم لافتاً النظر إلى أن الاتحاد ومنذ أن تسلم المهمة عمل على اعادة المنافسات الرياضية في السودان الى نصابها الصحيح وان تتزامن مع بقية الدول.

وقال جعفر “رغم من الصعوبات والأوضاع التي يمر بها السودان والتي انعكست في جميع مجالات الحياة الا ان الاتحاد استطاع تنظيم بطولة الدوري الممتاز “، وأكد مساعيهم لختام الموسم الجاري في يوليو القادم وذلك لعدد من الاسباب على راسها منح الاندية الفرصة الكافية من اجل قيد اللاعبين وان تتزامن فترة التسجيلات كذلك مع الدول الاخرى بما يمكن الاندية من التعاقد مع لاعبين اجانب على مستوي عالٍ من الكفاءة .

لافتاً النظر إلى أن الفترات السابقة شهدت تضارب في فترات القيد بين السودان والدول الاخرى نظراً لان السودان عندما يفتح نافذة التسجيلات تكون الدول الاخرى قد اغلقت نافذة الانتقالات بها و قال “هذا وضع شائك تسبب في الكثير من المشاكل التي نعمل على تجاوزها في المستقبل”.

وابدي رئيس اتحاد الكرة رضائه عن الكيفية التي تمضي بها بطولة الدوري الممتاز حتى اللحظة مشيراً الى انه ورغما عن الظروف التي تمر بها البلاد الا ان الاتحاد نجح في تنظيم البطولة ويعمل على ختامها في موعدها المضروب متجاوزا ًبذلك عدد من التحديات الماثلة التي لا تخفي على احد وقال “استطعنا بحلول منتصف مايو الجاري أن نتنهي من المباريات المؤجلة في البطولة والتي تزامنت خلال وقت سابق مع مشاركة المنتخب في نهائيات الكاميرون” وأضاف “حيث تمكنا من جدولة هذه المباريات عقب فراغ المنتخب من المشاركة واستئناف المنافسة والآن بدأنا الدورة الثانية مباشرة املاً في ختام المنافسة في يوليو المقبل”.

باج نيوز