ارتفاع أسعار الألبان





كشفت جولة لـ(المصادر)، عن ارتفاع في أسعار الالبان بالأسواق، حيث وصل سعر “التمنة” إلى (1800) جنيه بدلاً عن (1200) جنيه خلال الاسبوع الماضي، ليصل سعر الرطل للمواطن بواقع (300) جنيه بدلاً عن (200) جنيه، وترتفع الأسعار حسب بعد مناطق التوزيع عن مناطق الإنتاج لارتفاع تكلفة الترحيل.

وأرجع الموزع حامد علي، نُدرة وارتفاع أسعار الألبان نتيجة لدخول فصل تزواج الأبقار وتوقفها عن الإنتاج خلال مايو ويونيو ويوليو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مع اقتراب عيد الأضحى، فضلاً عن الزيادات الأخيرة في تعرفة الوقود، وتوقع أن تكون هناك زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة وحتى دخول فصل الخريف

صحيفة الصيحة