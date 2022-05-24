عرض لتشييد “البرج الأزرق” في استاد الهلال





تلقى نادي الهلال السوداني عرضا مبدئيا من شركة سودانية-تركية، لاستغلال إحدى المساحات المتاحة باستاد الجوهرة الزرقاء، معقل النادي في مدينة أم درمان.

وعلم كووورة، أن الشركة المعنية عقدت اجتماعا مع أمين صندوق لجنة تطبيع نادي الهلال، يوم السبت الماضي، لتشييد برج من 3 طوابق في الناحية الشمالية الغربية لاستاد الجوهرة الزرقاء.

وأطلقت الشركة عليه اسم “البرج الأزرق”، ويشمل موقف للسيارات من 3 طوابق يسع 600 سيارة ومخازن تحت الأرض ومكاتب على سطح البرج.

كما قدمت الشركة مشروعا اخر، هو إنشاء مصنع للمياه، في مساحة محددة داخل دار نادي الهلال، والمجاورة للاستاد من الناحية الشرقية.

وسوف تقدم الشركة عرضها النهائي مفصلا لقيادة لجنة التطبيع، في اجتماع رسمي، خلال الأيام المقبلة.

كووورة