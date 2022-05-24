الصحة: لا إصابة بـ(جدري القرود) واتخذنا إجراءات لمجابهة المرض





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية إتخاذ العديد من الإجراءات تحسباً لمجابهة مرض جدري القرود.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، “نسبة للوضع الوبائي العالمي الذي أشار إلى ظهور حالات بمرض جدري القرود وتسجيل حالات في الإنسان في كثير من الدول، أتخذت وزارة الصحة الإتحادية العديد من الإجراءات والمتمثلة في رفع حساسية نظام الترصد المرضي ، وإعداد البروتوكولات التشخصية والعلاجية والتعريف الموحد للمرض”.

وطلبت وزارة الصحة الإتحادية من جميع المؤسسات العلاجية الخاصة والعامة التبليغ الفوري على الرقم 9090 عند اي حالة اشتباه والمتمثلة في طفح جلدي حاد مع ظهور أي واحدة أو أكثر من العلامات أعراض الصداع، حمى أكثر من 38.5 درجة مئوية وألم عضلي والآم في الظهر بجانب تورم في الغدد الليمفاوية.

وأكدت الوزارة عدم ظهور حالة مؤكدة بجدري القرود حتى الآن في جميع البلاد.

صحيفة الصيحة