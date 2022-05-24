توضيحات من (الإمدادات) بشأن إبادة أدوية منتهية الصلاحية





اصدر الصندوق القومي للإمدادات الطبية بيان توضيحي حول ما أثير عن إبادة الأدوية منتهية الصلاحية. وأكد الصندوق أن الأدوية والمستهلكات والألبان التي تمت ابادتها وهي عبارة عن منح تم تقديمها للسودان من بعض الدول أبان الظروف الصحية التي مرت بها البلاد وهذه الأدوية رفضت من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم وهو الجهة المختصة وأكد الصندوق وفق صحيفة الصيحة بأن هذه الأدوية أبيدت وفق اللوائح الإجراءات الروتينية عبر لجنة مكونة من المراجع الداخلية والأمن الاقتصادي والإمدادات الطبية ومحلية الخرطوم وبموافقة المجلس القومي للأدوية والسموم. واشار إلى أن بعض الأصناف قد وصلت ضمن المنحة وهي منتهيه الصلاحية. وأكد أن الإبادة تمت عند السابعة صباحاً وليس كما ذكر أنها تمت ليلاً مؤكداً أن الإمدادات لديها جميع المستندات التي تؤكد ما أشارت إليه في هذا البيان. ونوهت الإمدادات الطبية أن إبادة الأدوية منتهية الصلاحية هو عمل روتيني يتم وفق الأسس المتبعة في حالة أي إبادة وأن جميع العمليات تتم بكل الطرق القانونية وأن لا تتواني في اتخاذ أي تدابير تحفظ للمؤسسة قدسيتها ومهنيتها. وفيما يلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم الصندوق القومي للامدادات الطبية توضيح حول ما أثير عن إبادة الأدوية منتهية الصلاحية طالع الصندوق القومي للإمدادات الطبية ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول إبادة كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وحرصاً منا لتمليك الرأي العام الحقائق وإزالة اللغط حول هذه الأخبار تود الإمدادات أن توضح الحقائق الآتية:- اولاً أن الأدوية والمستهلكات والالبان التي تمت إبادتها وهي عبارة عن منح تم تقديمها للسودان من بعض الدول أبان الظروف الصحية التي مرت بها البلاد وهذه الأدوية رفضت من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم وهو الجهة المختصة وأبيدت هذه الأدوية وفق اللوائح الإجراءات الروتينية عبر لجنة مكونة من المراجعة الداخلية والامن الاقتصادي والإمدادات الطبية ومحلية الخرطوم وبموافقة المجلس القومي للأدوية والسموم. ونود أن نشير إلى أن بعض الأصناف قد وصلت ضمن المنحة وهي منتهية الصلاحية. وتشير الإمدادات إلي أن الإبادة تمت عند السابعة صباحاً وليس كما ذكر أنها تمت ليلاً وأن الإمدادات لديها جميع المستندات التي تؤكد ما أشارت إليه في هذا البيان وتؤكد الإمدادات الطبية أن إبادة الأدوية منتهية الصلاحية هو عمل روتيني يتم وفق الأسس المتبعة في حالة أي إبادة وتؤكد بأن جميع العمليات تتم بكل الطرق القانونية وأن لا تتواني في اتخاذ أي تدابير تحفظ للمؤسسة قدسيتها ومهنيتها وهذا ما لزم توضيحه الصندوق القومي للامدادات الطبية .

كوش نيوز