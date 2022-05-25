سوداكال يضع شرطا لسداد مديونيات المريخ





تعهد ادم سوداكال رئيس المريخ السوداني في تصريح رسمي عبر المركز الإعلامي للنادي اليوم الأربعاء، بدفع جميع المديونيات، في حال نفذ اتحاد كرة القدم السوداني قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” الخاص بإيقاف قرارات اعتماد مجموعة حازم مصطفى “غير الشرعية” لإدارة النادي.

وتابع رئيس المريخ أنهم سيعملون على إعادة قيد اللاعبين مطلقي السراح بداية بالنجم عمار طيفور والنجم أحمد التش وأحمد ادم بيبو.

وأضاف أنهم سيعملون على التعاقد مع أفضل اللاعبين الأجانب لقيادة المريخ في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا بما يضمن منافسته بقوة على التتويج القاري.

وكشف رئيس المريخ أنهم سيعيدون المدرب الفرنسي دييجو جارزيتو ونجله أنطونيو للإشراف على المهام الفنية للفريق الأحمر.

وأبان سوداكال أنهم يتطلعون “في مجلس المريخ المنتخب” لقيادة الفريق للمنافسة بقوة على حصد بطولة الدوري السوداني الممتاز رغم تأخر الفريق حاليا في ترتيب المنافسة.

وبين أنهم سيشرعون كذلك في العمل المباشر في ستاد المريخ عبر شركة عالمية متخصصة حتى يتمكن الفريق من أداء جميع مبارياته محليا وأفريقيا بملعبه.

وقطع ادم سوداكال بأنه “لن تقف أي عقبة في طريق المريخ نحو التقدم والصعود لمنصات التتويج” التي سيعملون بجد من أجل وضع المريخ عليها.

واسترسل “سنباشر مهامنا الموكلة إلى المجلس من قبل الجمعية العمومية بشكل مباشر عقب صدور القرارات النهائية من محكمة كاس”.

وأتم سوداكال “قدمنا شكاوى للفيفا والكاف ضد الاتحاد السوداني لعدم تنفيذه قرارات كاس مما يمثل سابقة غير حميدة في النشاط الكروي العالمي”.

موقع كووورة