بعد حسم صلاح أمره مع ليفربول.. ماني يرد على “سؤال الاستمرار”





في الوقت الذي أعلن فيه النجم المصري محمد صلاح استمراره مع فريقه ليفربول الإنجليزي، يبدو زميله السنغالي ساديو ماني مترددا بشأن قراره النهائي.

وينتهي عقد ساديو ماني مع نهاية الموسم المقبل، وما تزال الشكوك تحوم حول مستقبله، مع ورود تقارير تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وفي حديثه اليوم الأربعاء لشبكة “سكاي سبورتس”، قال اللاعب السنغالي، البالغ من العمر 30 عاما: “هذا السؤال (حول مستقبلي) سأجيب عليه بعد دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “بعد نهائي أبطال أوروبا، سأكشف ما إذا كانت سأستمر أم سأغادر”.

وقبل ماني، أكد محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، اليوم، استمراره في صفوف ليفربول خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وأضاف صلاح: “لا أود الحديث عن العقد في الوقت الحالي، لكنني أؤكد استمراري مع الفريق في الموسم المقبل”.

وتنتظر أبناء يورغن كلوب مباراة مصيرية، يوم السبت، أمام ريال مدريد الإسباني، لحساب نهائي “تشامبيونزليغ”.

وتعليقا على حديث صلاح وماني، قال المدرب الألماني كلوب: “النتيجة في باريس (ملعب فرنسا سيحتضن النهائي) لن تؤثر على المفاوضات مع صلاح أو ماني”، مضيفا أن جميع لاعبيه “على دراية بالفعل بنوايا النادي فيما يتعلق بمستقبلهم”.

سكاي نيوز