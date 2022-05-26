شركات طيران خليجية توفر خيارات إضافية للمشجعين في كأس العالم 2022 بقطر





شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإعلان عن برنامج خاص لرحلات طيران مشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم 2022 التي تستضيفها البلاد في وقت لاحق هذا العام.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي مشترك للخطوط القطرية ولجنة الإرث والمشاريع المسؤولة عن مونديال قطر 2022، وشركات طيران السعودية وفلاي دبي والطيران العماني والخطوط الجوية الكويتية.

ويشمل البرنامج رحلات طيران مشجعي اليوم الواحد القادمين من دبي ومسقط والرياض وجدة والكويت، وسيسمح لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022 بالقدوم إلى قطر لمتابعة الفعاليات والعودة في اليوم نفسه، كما يمكن للقادمين للمونديال من دول الخليج الدخول والخروج في اليوم ذاته من دون الحاجة إلى حجز فندقي مسبق في قطر.

ويتضمن البرنامج 60 رحلة يوميا من دبي عبر شركة فلاي دبي، و48 رحلة من مسقط عبر الطيران العماني، و40 رحلة من الرياض وجدة عبر طيران السعودية، و16 رحلة من الكويت عبر الخطوط الجوية الكويتية.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن “جماهير المونديال ستحظى بتجربة مريحة وسريعة”، وأضاف أن “الرحلات الجوية ستنقل يوميا آلاف الجماهير وتعيدهم في اليوم ذاته للدول التي جاؤوا منها، مما يعني أن الرحلات ستوسّع خيارات إقامة جماهير المونديال لتشمل فنادق دول الجوار”.

وأوضح الباكر أن الاتحاد للطيران والعربية للطيران قد تنضمان لاتفاقية شركات الطيران الخليجية لتنظيم خدمة النقل السريع إلى قطر أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية على تويتر “أننا نتعاون مع شركات طيران رئيسية في مجلس التعاون الخليجي كجزء من التزامنا بجعل كأس العالم لكرة القدم الذي يجري للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط حدثا مميزا حقا”.

وقالت “إننا متحمسون للغاية للترحيب بالعالم في قطر، لاستكشاف المنطقة وخوض تجارب لن ينسوها أبدا”.

وتستعد قطر لاستقبال المشجعين لحضور كأس العالم التي ستقام عبر 8 ملاعب بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

الجزيرة نت