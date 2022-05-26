وزارة الصحة تكشف عن تخصيص أماكن بالمستشفيات تحسباً لتسجيل إصابات بجدري القرود





رفعت وزارة الصحة الاتحادية درجة التأهب القصوى بالمطار و المداخل الأخرى تحسباً لدخول حالة إصابة بمرض جدري القرود.

و أوضحت مديرة قسم الاستجابة بالإدارة العامة للطوارئ و مكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ؛ ليلى حمد النيل في تصريح لـ (باج نيوز ) أن إدارتها زادت من حساسية النظام بكل المداخل و وزعت استمارات على العاملين بالمطار لرصد أي حالة تدخل عبر المطار و التبليغ الفوري عنها.

و كشفت حمد النيل عن تخصيص أماكن بالمستشفيات لاستقبال الحالات حال دخول المرض مؤكدةً انخراط إدارتها في اجتماعات يومية و إجراء اتصالات يومية بالولايات للاطلاع على الوضع معلنةً عن بدء التدريب للكوادر على التعامل مع المرض بداية الأسبوع المقبل.

باج نيوز