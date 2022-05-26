هل ترك الزمالك استاد القاهرة لأسباب “نفسية”؟





ترك نادي الزمالك ملعبه الرسمي هذا الموسم في بطولة الدوري المصري الممتاز “استاد القاهرة”، وسط تضارب حول الأسباب الرئيسية للقرار المفاجئ.

الزمالك خسر آخر مباراتين في الدوري على استاد القاهرة، الأولى أمام إنبي (2-0)، والثانية على يد طلائع الجيش بهدف نظيف.

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خرج بعد مواجهة الطلائع، وأعلن عدم استكمال الموسم على استاد القاهرة الدولي، الذي وصفه بملعب “الشؤم” الذي يجلب سوء الحظ.

طلب رسمي

نادي الزمالك تقدم بطلب رسمي للجهات المعنية، وحدد ملعبين لاستضافة مبارياته حتى نهاية الموسم، استاد الدفاع الجوي واستاد بترو سبورت، وكلاهما في القاهرة.

رئيس الزمالك قال في تصريحات صحفية إن اللاعبين أخبروه بشعورهم بالهزيمة نفسيا قبل بداية المباراة بمجرد دخولهم ملعب استاد القاهرة.

لكن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي ونجل رئيس الزمالك قال إن السبب الرئيس يكمن في عدم مناسبة الملعب لطريقة لعب المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بالإضافة إلى سوء حالة العُشب الأخضر.

لماذا ترك الزمالك قلعته؟

فاز الزمالك بأغلب بطولاته المحلية والقارية على استاد القاهرة، ليشكل قرار ترك الملعب صدمة لدى بعض عشاقه، الأمر الذي دعا نجمه ومدربه السابق أحمد حسام “ميدو” لمهاجمة الإدارة بشدة على قرار هجر استاد العاصمة.

ميدو قال في مقطع على حسابه عبر “إنستغرام” إن ما يحدث من إدارة الزمالك يعد ضربا من الجنون، مطالبا إدارة النادي الأبيض بالتركيز على الأخطاء الفنية للاعبين والمدرب بدلا من الحديث عن الملعب.

من جانبه، قال محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن نقل مباريات فريقه من استاد القاهرة إلى أي ملعب آخر لا يمكن أن يكون لأي سبب غير فني.

وأضاف أبو رجيلة: “الحديث عن أشياء خارقة تخص ملعب استاد القاهرة أمر غير طبيعي وغير مقبول، هذا الملعب شهد تحقيقنا العديد من الألقاب منذ عشرات السنين وحتى الآن”.

وتابع نجم الزمالك السابق: “لا بد أن قرار تغيير ملعب ستاد القاهرة جاء بعد طلب رسمي من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، ربما لا يتناسب الملعب مع أسلوبه وفلسفته”.

رد الرابطة

ردت رابطة الأندية المصرية المحترفة على طلب الزمالك، وأشارت إلى تحركها لمخاطبة الجهات المسؤولة عن تغيير الملعب لإقامة مواجهة الأبيض ضد الإسماعيلي يوم السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي بدلا من استاد القاهرة.

ونفى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، في تصريحات صحفية، وصول أي موافقات حتى الآن حول إقامة مواجهة الزمالك المقبلة ضد الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي بدلا من القاهرة.

وخاض الزمالك بعد خسارتي الدوري الممتاز على استاد القاهرة، مواجهة في نصف نهائي كأس مصر على استاد المقاولون العرب وفاز (2-1) في لقاء شهد تألق حارسه محمد عواد، الذي تصدى لركلتي جزاء.

سكاي نيوز