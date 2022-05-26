في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين .. السودان ينتظر الفائز من بورندى و جيبوتي





شهدت العاصمة المصرية القاهرة قرعة منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، المقررة إقامتها في الجزائر عام 2023، في دورها التمهيدي الأول، مع تحديد المواجهات المباشرة للدور الثاني.

ويلتقي منتخب الصومال مع تنزانيا ويصعد المتأهل لمواجهة منتخب أوغندا في الدور الثاني، في وقت يلتقي منتخب جيبوتي مع بوروندي، على أن يواجه الفائز نظيره السوداني في الدور الثاني، ووضعت القرعة التي أجريت بمقر الكاف، في الدور التمهيدي الأول، منتخبي جنوب السودان وإثيوبيا في مواجهة مباشرة، على أن يلتقي الفائز منهما مع رواندا .

باج نيوز