مجلس المريخ يتمسك باستقالة نائب الرئيس ويحل القطاع الرياضي





عقد مجلس إدارة نادي المريخ، اجتماعاً يوم السبت 28 مايو 2022م بقاعة الاجتماعات باستاد المريخ، وترأس الاجتماع “عبر تقنية الفيديو” القنصل حازم مصطفى رئيس النادي، بحضور النائب الأول محمد سيد أحمد سر الختم، ونائب الرئيس للشؤون المالية اللواء نور الدين عبد الوهاب، واعضاء المجلس هيثم أحمد محمد إدريس (كابو)، جلال عبد الماجد، اللواء هشام الدرونكي، متوكل صالح “ود الجزيرة”، مرتضى الشيخ، أسامة عبد الجليل ومنير نبيل “عبر تقنية الفيديو”، واصدر المجلس القرارات التالية:

1/ أمّن المجلس على نسخة النظام الأساسي لنادي المريخ المعتمدة من الاتحاد السوداني لكرة القدم والموقعة بواسطة نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء والمختومة بختم الاتحاد السوداني لكرة القدم، وتم تكليف اللواء نور الدين عبد الوهاب لإحضار خطاب اعتماد من الاتحاد العام بخصوص النظام الأساسي للنادي المودع لدى الاتحاد.

2/ أكد المجلس على حصانة قرارات مجلس الإدارة السابقة بما فيها قرار قبول استقالة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية التي تم قبولها في اجتماع سابق مع تكليف جلال عبد الماجد بمهام الشؤون الإدارية والقانونية وترفيع أسامة عبد الجليل لعضوية مجلس الإدارة وذلك استناداً للمادتين 40 و41 من النظام الأساسي لنادي المريخ.

3/ قرر المجلس تحويل مقر المكتب التنفيذي لنادي المريخ إلى مقر النادي في أم درمان.

4/ قرّر المجلس تكوين لجنة عليا لتأهيل الاستاد برئاسة النائب الأول محمد سيداحمد واللواء نورالدين عبد الوهاب نائباً له واللواء هشام الدرونكي مقرراً وعضوية كل من جلال عبد الماجد ومرتضى الشيخ.

5/ قرر المجلس تكوين لجنة لإعداد نفرة رجال المال والأعمال بالتنسيق مع السيد محمد الياس محجوب رئيس مجلس الشورى.

6/ كلف المجلس مرتضى الشيخ بالإشراف على النفرات التي تنتظم المجموعات المريخية بالتنسيق مع مجلس الادارة.

7/ أكد المجلس على قراره السابق بحل القطاع الرياضي وتعيين عبد الكريم النفطي مديراً للكرة ومجدي اشانتي نائباً له.

8/ قرر المجلس عقد اجتماع دوري كل يوم “سبت” بدار النادي.

9/ قرر المجلس اعتماد تعيين اللواء دكتور محمد آدم النقي مديراً عاماً للنادي.

صحيفة الصيحة