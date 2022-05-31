عقوبة التصريح عن صلاح.. 30 ألف جنيه إسترليني





فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني على فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق إيفرتون، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب نهاية مباراة فريقه أمام جاره ليفربول في أبريل الماضي، وتضمنت إشارة إلى النجم المصري محمد صلاح.

وانتقد لامبارد الحكم ستيوارت أتويل، الذي أدار اللقاء، مشيرا إلى أنه لم يمنح لاعبه أنتوني جوردون ضربة جزاء إثر تعرضه لعرقلة واضحة، وأنه كان من الممكن أن يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء فعليا لو كان صلاح هو من سقط أرضا.

وكان الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه جوردون خلال الشوط الأول من المباراة على استاد “آنفيلد” في ليفربول، بسبب سقوطه أرضا إثر التحام من جويل ماتيب لاعب ليفربول.

واستنكر لامبارد الاتهام الموجه إليه من قبل الاتحاد الإنجليزي، والذي يتضمن أن التصريحات تشكك في نزاهة الحكم، ولكن الاتحاد قرر تغريم المدرب على تصريحاته.

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