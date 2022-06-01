السر وراء اقتراب ماني من الرحيل عن ليفربول





أكدت تقارير عالمية اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، استغلالا لاقتراب نهاية عقده مع الريدز بنهاية موسم 2023.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن ساديو ماني وافق على الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ بسبب الراتب الكبير المعروض عليه من قبل النادي الألماني، حيث يصل إلى 20 مليون يورو سنوياً، بخلاف شعور اللاعب بأنه سيحصل على التقدير الكافي رفقة البافاري.

ويرى ماني أنه سيكون نجم الشباك الأول في بايرن ميونخ، خاصة بعد قرار المخضرم روبرت ليفاندوفيسكي بالرحيل عن العملاق الألماني، الصيف الجاري.

وأكدت الصحيفة أن ماني طالب بالحصول على مبلغ مالي كبير من ليفربول نظير تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، على طريقه زميله في الريدز المصري محمد صلاح، الذي لم يتوصل بعد هو الآخر لاتفاق مع إدارة ليفربول حول تجديد عقده المقرر انتهائه في صيف 2023، بسبب الأمور المالية أيضاً.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ليفربول وافق على رحيل ماني، ومستعد للتفاوض بشأن بيعه مقابل الحصول على 35 مليون يورو.

وكان ماني توج مع ليفربول خلال الموسم المنقضي ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة.

البيان