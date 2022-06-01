محمد صلاح ينتظم فى معكسر المنتخب اليوم استعدادًا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا





كشف وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة المصري أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطنى، سينضم لمعسكر«الفراعنة» الحالي، بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء، عقب انتهاء ارتباطات الموسم الماضي مع ليفربول بمواجهة ريال مدريد في نهائي دورى ابطال اوروبا والتي خسرها الريدز بهدف مقابل لاشيئ سجله فينيسيوس.

وقال العطار في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني للمنتخب حريص على أن يوجه التعليمات للاعبين بصورة مستمرة والتحدث معهم حول كل كبيرة وصغيرة.

وأشار إلى أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة بدأت في مناقشة بعض الأسماء الخاصة بالحكام من اجل الاستقرار على الطاقم الذي سيدير لقاء القمة.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره منتخب غينيا يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءًا لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية كوت ديفوار العام المقبل

المصري اليوم