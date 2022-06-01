بعد تدشينها رسميًا.. رئيس المحكمة الرياضية الوطنية يوضّح المهام





يقول أسامة علي إنّه كان لابدّ من إنشاء محكمة التحكيم الرياضية الوطنية، لأنّ اللجوء للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي يتطلّب مصاريف عالية.

أوضح رئيس المحكمة الرياضية في السودان أسامة علي أحمد الحساني، أنّ مهمة المحكمة هي إعداد سجل للمحكمين الرياضيين وتأهيل المحامين للعمل كمحكمين رياضيين.

وقال أسامة علي أحمد، بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأربعاء، إنّ تدشين المحكمة الرياضية تمّ وفقًا لقانون الشباب والرياضة للعام 2016، مبينًا أنّ المحكمة تقوم بحفظ الدعاوي بالقيد الزمني والفصل في الدعاوي بعد 15 يوم من صدور التظلم النهائي والبدء في إجراءات التحكيم.

وأضاف” المهمة الأساسية للمحكمة هي فضّ النزاعات الرياضية”.

وشدّد أحمد على أهمية الثقة في المحكمة، وأنّ قراراتها نهائية، وأنّها الجهة المنوط بها.

باج نيوز