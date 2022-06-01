شاهد صورة حديثة للفنان “كمال ترباس” مع “إيمان لندن” تثير موجة من التعليقات على منصات التواصل





أثارت صورة حديثة للفنان السوداني الشهير “كمال ترباس” مع المطربة “إيمان لندن” موجة من التعليقات على منصات التواصل.

وأظهرت الصورة التي التقطت أثناء حضورهما معرض العقار التركي بالخرطوم، مدى أناقتهما وابتسامتهما اللافتة وفق وصف رواد التواصل.

وأفادت أنباء بأن الفنانة ايمان الجيلي المعروفة ب “ايمان لندن” وقعت عقدا لشراء شقتين من مجموعة دينار العقارية بتركيا بقيمة نصف مليون دولار ضمن فعاليات المعرض التركي الاول بالسودان.

و تعد بذلك الفنانة السودانية الأولى التي تتملك عقاراً، بتركيا و سبقها من اهل الفن محمد بشير الدولي و كمال ترباس.

الخرطوم: (كوش نيوز)