شاكيرا تنفصل عن قائد برشلونة بيكيه بسبب خيانته





كشفت مصادر، اليوم الأربعاء عن وجود أزمة عاطفية بين مدافع برشلونة جيرارد بيكيه والمطربة الكولومبية شاكيرا، بعدما اكتشفت خيانته لها.

وأشارت المصادر إلى أن شاكيرا اكتشفت وجود علاقة تربط جيرارد بفتاة أخرى، الأمر الذي يدفعها للانفصال عنه، مؤكدة أنها على دراية بعدم وفاء مدافع برشلونة ولهذا اتخذت قرار الابتعاد عنه. وأكدت المصادر أن بيكيه ترك المنزل الذي كان يعيش فيه رفقه شاكيرا وذهب للعيش بمنزله القديم في شارع مونتانيز ببرشلونة ويعيش وحيدا بسبب الأزمة العاطفية.

مزمز