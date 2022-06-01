حمادة هلال لـ«المصري اليوم» : نجاح «روح الروح» من عند ربنا





أكد الفنان حمادة هلال أن أغنية «روح الروح» كان من المفترض أن يتم طرحها منذ فترة، لكنه انشغل بتصوير مسلسل «المداح أسطورة الوادي»، وقرر تأجيلها حتى تم طرحها قبل أيام على طريقة الفيديو كليب، وحققت قرابة مليون و300 ألف مشاهدة.

وأضاف حمادة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «توقعت نجاحها بمجرد أن طرحت تيزر صغير منها، لأنها بروح أغنياتي القديمة، مثل كل أما افكر فيك، ودموع، ولمست اشتياق الناس لمثل هذه الأغاني، وقررت أن أصورها أيضا ببساطة مثل اغاني الالفينات، لأن أغاني زمان كانت فيها بساطة».

وأكد حمادة: «نجاح روح الروح من عند الله، ولأنها بسيطة على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع، وأنا مبعرفش اتوقع أي نجاح، ادعي ربي إنه يوفقني بعد اجتهادي في أي عمل أقدم عليه والباقي مش بتاعي، أخاف إني اتوقع أن عمل معين يكسر الدنيا ولا يتحقق ذلك وأشعر بكسرة نفس».

أغنية «روح الروح» من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم وتم طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

تقول كلمات روح الروح:«يا اللي بتتقل على لخص يلا وتعال

ليه كل ما أقول بحبك تترد الحب اشتغاله

قلبي من يوم ما حبك مش عارف أوصف له حاله

بيتك ده حضني ولو مشيت هيجيبله قرار إزالة».

المصري اليوم