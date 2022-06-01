المياه تتسبّب في ارتفاع إصابات الفشل الكلوى بالقضارف





أكد أخصائي أمراض الكلى، مدير مركز غسيل الكلى بولاية القضارف د. وليد كمال الدين نصار، ارتفاع نسبة الإصابة بالفشل الكلوى بسبب المياه لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح المتسبّبة في تكوين الحصاوى، بجانب أحد أنواع الملاريا.

وكشف د. وليد بحسب (سونا) اليوم عن استقبال المركز (109) مرضى شهرياً لتلقي عمليات غسيل الكلى، بجانب المتابعين والذين يتجاوز عددهم الستين مريضاً شهرياً يتلقون العلاج المجاني، مشيراً إلى احتواء المركز على اثنتي عشر ماكينة غسيل عبر ثلاث ورديات يومياً.

وتوقع د. وليد زيادة الضغط على المركز خلال فصل الخريف لزيادة لدغات الثعابين بالولاية، مشيداً بالدعم الكبير والمقدّر من المركز القومي للكلى والإمدادات الطيبة في توفير العلاج والعقاقير الطيبة.

صحيفة الصيحة