شاهد بالصور.. (ابعدوها من البرجوازيين) طالبة جامعية تتناول (فتة الفول) بطريقة مثيرة تحصد آلاف التعليقات





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة للطرفة، تظهر طالبة جامعية بالخرطوم تتناول (فتة الفول) بطريقة مثيرة حصدت آلاف التعليقات.



وجاء التعليق على الصورة: (طالبة من جامعة المستقبل، تتناول الفتة بهذه الطريقة خوفًا على أناملها)، وعلق البعض: ابعدوا الفتة من البرجوازيين.

وأعواد الأكل هي زوج من أعواد رفيعة ذات طول متساوي تستخدم في تناول الطعام التقليدي في الصين، اليابان، تايوان، كوريا وفيتنام. يعتقد أن أصلها من الصين.

الخرطوم: (كوش نيوز)