حليب .. زيت و”دجاجة”.. جوائز غريبة في الملاعب الإفريقية





تشهد ملاعب كرة القدم في إفريقيا العديد من الغرائب على مستوى جوائز اللاعبين والفرق في مختلف المسابقات، عبر منح النجوم والمتفوقين الحليب والزيوت مرورا بأدوات الحلاقة والدجاج على غير المعتاد بالدول الأخرى، التي ترصد مكافآت مالية ودروعا تذكارية.

وفي 25 مايو الماضي، نشر نادي ميتي ويندرز الذي ينشط في الدوري المالاوي عبر حسابه على “فيسبوك” صورا لجوائز قدمت للاعبيه من قبل الجماهير، وأوضح النادي في بيانه: قام مشجعونا بزيارة الفريق قبل التدريب، حيث تبرعوا بمبلغ يصل إلى 100 ألف كواشا ملاوية “ما يعادل 98 دولارا أميركيا”، وقدموا بعض المشروبات “عبارة عن عصائر وماء” للاعبين كجائزة تقديرية للانتصارات التي حققت مؤخرا.

ويحتل الفريق المركز الثالث حاليا في ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 10 نقاط عن المتصدر، لكن لديه مباراة أقل.

ماكينة حلاقة

وخصص فريق أدوانا ستارز المتواجد في الدوري الغاني خلال الموسم الحالي، جوائز لنجوم الفريق في كل شهر تقريبا، بالتعاون مع رعاة النادي، ويتم منح كل لاعب جائزة عبارة عن “ماكينة حلاقة” بجانب هاتف نقال من ذات الشركة.

خبز وحليب

كما فاز أحد اللاعبين الذين ينشطون في دوري الدرجات بأوغندا على جائزة رجل المباراة وكانت عبارة عن حليب وخبز وذلك خلال العام الحالي.

زيت محركات

وخطف الدوري السوداني الأنظار في الأعوام الماضية، بعد حصول بكري المدينة لاعب نادي المريخ والمنتخب السوداني على جائزة نجم الأسبوع، وكانت عبارة عن زيت محركات.

دجاجة

وفي 2019 مُنح لاعب فريق نياسا بيغ بوليتس من الدرجة الأولى في مالاوي، على جائزة عبارة عن دجاجة مقدمة من أحد المشجعين.

كما حصل لاعب ماميلودي صن داونز هلومفو كيكانا باقة بيانات إنترنت 5 جيجابايت كجائزة رجل المباراة في إحدى المسابقات التي نظمتها شركة الاتصالات للأندية المحترفة في جنوب إفريقيا والتي تقام بنظام خروج المغلوب.

وكشفت عدة تقارير إعلامية عن أن الملاعب الإفريقية شهدت حصول اللاعبين على “شبشب” من علامة أديداس الرياضية الشهيرة في غانا، ودلو من البقالة في بتسوانا.

العربية نت