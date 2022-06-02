بـ (10) لاعبين فقط .. الهلال يستأنف التدريبات بقيادة مدربة البرتقالي





استأنف فريق الهلال تدريباته مساء الأربعاء، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمشاركة 10 لاعبين فقط لوجود معظم لاعبيه بالمنتخبات الوطنية وتحت إشراف مدربه البرتغالي جواو موتا وطاقمه المعاون، وذلك في إطار تحضيراته لمبارياته المتبقية في القسم الثاني من الدوري الممتاز ومواجهة الأهلي الخرطوم يوم 11 يوينو الحالي في المباراة المعادة.

وشهد التدريب مشاركة المهاجم عيد مقدم الذي تعافى من الإصابة وخضع لتدريبات منفردة وغاب عنه وضاح ابراهيم و نصرالدين الشغيل والايفواري محمد واتارا والكاميروني سلمون بانغا فيما اخضع موتا بقية العناصر لتدربيبات بدنية وتكتيكية وسط روح معنوية عالية بين اللاعبين.

باج نيوز