منتخبنا الوطني يؤدي تدريبه الرئيسي لمواجهة موريتانيا





وصلت بعثة المنتخب الوطني السوداني الأول إلى العاصمة الموريتانية (نواكشوط) في الساعات الأولى من فجر أمس الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022 برئاسة الأستاذ معتصم عبد السلام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة شؤون أوضاع وانتقالات اللاعبين – ورئيس بعثة المنتخب التي أكملت معسكر المغرب قبل التوجُّه إلى موريتانيا لمواجهة منتخبها يوم السبت المقبل الذي يوافق الرابع من يونيو الحالي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائي أمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

بعثة المنتخب وجدت استقبالا فخيما في انتظارها من جانب طاقم السفارة السودانية في موريتانيا بقيادة سعادة حسن محمد جمال القائم بالأعمال، إلى جانب الاتحاد الموريتاني وحلّت البعثة في فندق صن سيت.

وأدى المنتخب أولى تدريباته عند الساعة التاسعة بتوقيت السودان – من مساء أمس الأربعاء تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الخبير الوطني برهان تيه المدير الفني للمنتخب وطاقمه المعاون.

حرارة مرتفعة

استقبلت 30 درجة حرارة مئوية بعثة المنتخب لدى وصولها .. وتتراوح درجات الحرارة في نواكشوط ما بين 25 – 35 درجة خلال الفترة الحالية التي تقيم فيها بعثة المنتخب بموريتانيا.

تواصل مع البعثة

والى قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد والأستاذ أسامة عطا المنان النائب الأول للرئيس، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات والأستاذ مجدي شمس الدين الأمين العام للاتحاد الاهتمام والمُتابعة والتواصل مع بعثة المنتخب برئاسة الأستاذ معتصم عبد السلام نائب الرئيس ورئيس البعثة والدكتور أبو بكر أحمد علي المُشرف العام للمنتخب والأستاذ محمد أحمد سليمان (حلفا) عضو المجلس وتم بث الطمأنينة على سلامة الجميع والخلود إلى الراحة بعد الوصول قبل بداية التدريبات في نواكشوط مساء الأربعاء على الملعب الأولمبي في نواكشوط.

الرئيسي اليوم

يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس، تدريبه الثاني في نواكشوط والتدريب الرئيسي قبل مواجهة المنتخب الموريتاني يوم السبت المقبل لحساب الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا.

الجالية

حرص عدد من أفراد الجالية السودانية في موريتانيا على استقبال المنتخب و تم التأكيد على حضور عدد كبير منهم لتشجيع صقور الجديان مساء السبت في مواجهة مضيفه الموريتاني ، وتم النشر في مجموعات التواصل الخاصة بالجالية موعد المباراة والمُناشدة بالتنسيق مع رئاسة البعثة لترتيب تذاكر الدخول من أجل تقديم الدفع المعنوي اللازم للاعبين مساء السبت في استهلال مشوار التصفيات أمام المرابطين.

صحيفة الصيحة