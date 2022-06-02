شاهد بالفيديو: ضحكة جريئة من فنانة شهيرة بعد أن همس شاب في أذنها تثير موجة من التعليقات الساخرة بمنصات التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة الشابة ايمان الشريف تتغني في حفل بحضور عدد من الجماهير والمعجبين الذين اختاروها من أجل أن تحي الحفل.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثارت ضحكة خرجت منها ووصفت بالجرئية موجة من التعليقات الساخرة بمنصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن تقدم نحوها شاب وهمس بشئ ما في اذنها، مما أثار فضول كل من شاهد الفيديو في معرفة ماقاله لها وجعلها تضحك بتلك الكيفية.

الخرطوم:(كوش نيوز)