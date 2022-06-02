دهب: زيارتنا لجامعة الخرطوم بهدف تلّمس الأوضاع عن قُرب





دهب إلى تفعيل العلاقات الخارجية والبحوث العلمية المشتركة التي تساعد في نهضة الجامعة وترقية تصنيفها.

والخميس، سجّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد حسن دهب، زيارةً إلى جامعة الخرطوم.

وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مدير جامعة الخرطوم عماد الدين الأمين الطاهر عرديب.

وتلقى وزير التعليم العالي، تنويرًا بشأن الأوضاع الراهنة واستئناف الدراسة وتسجيل الطلاب الجدد، والوضع العام لداخليات الطلاب بالجامعة.

وقال وزير التعليم العالي محمد حسن دهب، إنّ زيارة جامعة الخرطوم تهدف إلى تلمس الأوضاع عن قُرب والوقوف على سير الدراسة والترتيبات الأكاديمية، بجانب السماع لإدارة الجامعة.

وتعهّد دهب بتذليل ما يواجه الجامعة من عقبات.

وفي مايو الماضي، استأنفت جامعة الخرطوم الدراسة بعد توقف دام طويلاً، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد.

باج نيوز