الفيفا يغرم الأهلي المصري ويهدده بالحرمان من القيد بسبب رمضان صبحي





قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغريم النادي الأهلي المصري مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، بسبب عدم الوفاء بالعقد المبرم مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي أثناء تجربة إعارته.

وحصل الأهلي على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة في الفترة بين يناير 2019 إلى يونيو 2020 قبل أن يرحل اللاعب صاحب الـ 25 عاما إلى بيراميدز.

وينص تعاقد الأهلي مع هدرسفيلد تاون على وجود بند يعطي الفريق الإنجليزي حق الحصول على عائد مالي حال تحقيق رمضان صبحي لقب دوري أبطال أفريقيا بجانب عائد مالي آخر حال التتويج بلقب الدوري المصري

وجاء في الحكم الصادر ضد الأهلي، أن النادي مطالب بدفع المبالغ المقررة عليه في غضون 45 يومًا وإلا سيتم منع النادي من القيد.

ووفقًا للحكم فإن هدرسفيلد يستحق الحصول على 150 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 5% فائدة سنوية منذ 19 أكتوبر 2020 حتى موعد السداد.

ويحق للأهلي تقديم استئناف على هذا القرار خلال 21 يوما بجانب التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن الإدارة تنتظر وصول حيثيات هذا القرار من أجل التحرك للاستئناف ضد هذه العقوبة الموقعة لدى الفيفا.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيتبع الخطوات القانونية المطلوبة من أجل مراجعة هذا الحكم والاستئناف ضده وفقا للدراسة القانونية الشاملة التي يتبعها مسؤولو الإدارة القانونية.

وتوج رمضان صبحي مع الأهلي بلقب الدوري المصري موسم 2019 – 2020 بجانب المساهمة في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم نفسه

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