مهمة سهلة للهلال.. والمريخ في مواجهة صعبة بكأس السودان





أجريت مساء اليوم الخميس قرعة دور ال 16 مكرر لمسابقة كأس السودان في المقر الرئيسي لاتحاد كرة القدم في العاصمة الخرطوم.

وسيلعب فريق مينارتي حلفا الجديدة ضد الأهلي شندي، والأهلي مروي ضد الخرطوم الوطني.

وأوقعت القرعة فريق الهلال في مواجهة سهلة مع فريق اتحاد البشاقرة ود راوة، بينما سيلعب الأهلي الخرطوم ضد المريخ القضارف.

أما المريخ فسيلعب ضد الهلال الأبيض في مواجهة محفوفة بالمخاطر، في حين يواجه توتي الخرطوم فريق المريخ أم روابة.

وسيلعب الهلال بورتسودان ضد الأمل عطبرة، والهلال الفاشر مع حي العرب زالنجي.

وستلعب جميع المباريات في مرحلة دور ال 16 مكرر في الخرطوم، عدا مباراة الهلال الفاشر وحي العرب زالنجي التي ستقام في ستاد الفاشر.

وأكد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر أن التواصل بين كل الولايات “من أهم أهداف كأس السودان”.

وقال “سنعمل على توفير رعاية من الدولة لكأس السودان، ممثلة في المجلس السيادي حتي تؤدي كافة الأهداف المنتظرة منها”.

وأشاد بلجنة المسابقات التي قبلت التحدي من خلال تنظيم كأس السودان بعد توقف طويل، وصولا لهذه المرحلة.

وأضاف جعفر “يجب أن تعيدوا للكأس رونقها وسنجتهد مع الدولة لرعايتها وسنعمل على تنظيم كأس السوبر بين بطلي الدوري الممتاز وكأس السودان بعد نجاح المنافستين”.

موقع كووورة