شاهد بالفيديو: “وجدان الملازمين” تعود لإشعال الميديا بفاصل رقص مثير وشاب يلفتها لرمي”النقطة “عليها وأخرى تمسك بثوبها





بعد أن غابت عن الساحه بعد تقديمها لعدد من فواصل الرقص المثير في حفلاتها، عادت الفنانة وجدان الملازمين، إلي اكتساح الميديا من خلال فاصل رقص قدمته في حفل أحيته.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) اقبل الشاب على “وجدان” بعد أن رآها ترقص على خشبة المسرح ليقوم بتنبيهها من أجل الالتفات إليه، ومن ثم وضع” النقطة” عليها بعد حديث بسيط دار بينهما، لتأتي فتاة وتقوم بامساك ثوب وجدان من أجل وضع “النقطة” عليه.

الخرطوم:(كوش نيوز)