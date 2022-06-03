شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا رشدي الجلابي يفاجئ الجميع ويكمل تجهيزات زواجه والعروس مفاجأة





فاجأ نجم السوشيال ميديا السوداني الشهير رشدي “الجلابي” رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية في مقطع فيديو مثير.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الجلابي رفقة فتاة قامت بتصوير مقطع فيديو قصير أعلنت من خلاله إكمال رشدي لترتيبات زواجه ودفعه للحجوزات والمتبقي فقط إعلانه عن اسم عروسته وشريكة حياته وهو ما رفض الجلابي الافصاح عنه.

ووسط الحاح الفتاة قامت نجم السوشيال ميديا بمفاجأتها وكل المتابعين حينما ذكر لها قائلاً (العروس انتي) وسط ضحكاتها واندهاشها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين