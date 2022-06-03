شاهد بالفيديو.. لحيته الكبيرة تصنع الحدث.. شيخ سوداني يقدم فاصل من الرقص الطريف ومتابعون (بالغت يا أب دقن)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو اثار ضحك وسخرية جمهور مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب الفيديو المتداول بغزارة ورصدته محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع شيخ سوداني وهو يرقص بتفاعل كبير مع أصوات الموسيقي الصاخبة خلال حفل خاص.

الشيخ صاحب اللحية الكبيرة نال حظه من السخرية, وبالمقابل أشاد بعض المتابعين بروحه المرحة والجميلة, حيث سخر بعض المعلقين من رقصاته رغم لحيته الكبيرة, وكتب أحدهم (بالغت يا أب دقن) بينما كتب مدافعون ومتفاعلون معه (يا سلام على روحك الجميلة يا عمنا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين