بالصورة.. تلميذة بمرحلة الأساس تحضن معلمتها عقب خروجها فرحة من الامتحان تثير مشاعر منصات التواصل





أثارت صورة متداولة لتلميذة بمرحلة الأساس وهي تحضن معلمتها عقب خروجها فرحة بأدائها في الامتحان، مشاعر منصات التواصل الاجتماعي

وظهرت التلميذة وهي فرحة تحتضن معلمتها الأستاذة نعمات ككراب، بمدرسة المعلم الخاصة بمدينة بورتسودان، في مشهد مؤثر لاقى تفاعلاً في أوساط رواد التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المعلمين متأثراً بالمشهد تحت عنوان: (موقف اعجبني)، هذه الطالبه خرجت من قاعة الامتحان وهي سعيده بما انجزت ووجدت معلمتها في ساحة المدرسه فلم تجد غير ان تجري نحوها وتحضتنها تعبيرا عن شكرها وامتنانها لها متجاوزه كل حدود التعامل الرسمي المعروف.

مضيفاً: هذا يجسد لنا احساس الطالب نحو معلمه فهو الاب والام المشارك لكل تفاصيل التلميذ المعنوية، وكذلك احيي هذه المعلمه التي استطاعت ان تحتوي طالباتها ليجسدوا هذا المشهد الرائع معا واحسبها بهذا الموقف تحصد ثمار غرسها.

واردف: هذا المشهد يتكرر كثيرا وموجود في معظم مدارسنا لاننا كمعلمين نربي ثم نعلم ولا توجد تربية دون عاطفة وأمان، نحن قبيلة المعلمين محظوظون باننا نتعامل مع شريحة ذات قلوب بريئه ونفوس طيبه نحتاج اليها وتحتاج الينا في هذا الزمان الصعب، والتحية لكل معلمي بلادي وهم يحصدون ثمار جهدهم، وفي ميزان حسناتهم باذن الله، وموفقين دوماً.

بورتسودان: (كوش نيوز)