شاهد بالفيديو.. الإعلامية المثيرة للجدل ملاذ ناجي تحتفل بعيد ميلادها بأكبر (تورتة) وعليها صورتها وسط حضور كوكبة من الاعلامين و نجوم الفن





وسط حضور مميز من نجوم الإعلام والفن والغناء احتفلت مقدمة البرامج والإعلامية والصحفية ملاذ ناجي بعيد ميلادها ال (25) حسبما داعبها أصحابها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت زميلتها الإعلامية والصحفية الأخرى ناهد الباقر وهي تقوم بتقطيع “التورتة” الكبيرة التي وضع عليها صورة المحتفى بها ملاذ ناجي.

وقالت ناهد أثناء تقطيعها للتورتة التي كانت عليها صورة صديقتها (أنا مبسوطة وأنا بقطع في ملاذ), ومن جانبهم فقد تفاعل متابعي الإعلامية ملاذ ناجي مع الاحتفال وتقدموا لها بالتهانئ بمناسبة عيد ميلادها وتمنوا لها سنوات سعيدة كل سعادة ونجاحات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين